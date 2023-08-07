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Офис Генсека ООН заявил, что приветствует консультации по Украине в Саудовской Аравии

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ООН приветствует консультации, посвящённые конфликту на Украине, которые недавно прошли в Джидде.
Офис Генсека ООН заявил, что приветствует консультации по Украине в Саудовской Аравии
  • РИА Новости

Такое заявление сделал заместитель официального представителя Генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга.

«Единственное, что мы можем сказать, — это то, что мы приветствуем все дипломатические инициативы, касающиеся данного кризиса», — приводит слова Хака ТАСС.

По его словам, несмотря на то, что стороны не поддержали итоговый документ по результатам встречи, они заявили о желании дальше искать решение украинского конфликта. ООН также поддерживает такой исход.

Ранее сообщалось, что 5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине, в которых участвовали представители 30 стран.

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