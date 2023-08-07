Румыния передала Молдавии партию внедорожников, бронежилетов и касок
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Об этом проинформировало Минобороны Молдавии.
Торжественная церемония передачи проходила в рамках визита министра обороны Румынии Анджела Тылвара в Кишинёв. Также там присутствовал руководитель оборонного ведомства Молдавии Анатолий Носатый.
Тылвар заявил о готовности и впредь поддерживать модернизацию Национальной армии Молдавии путём совместных программ и проектов.
«Недавнее пожертвование средств индивидуальной защиты и внедорожников является конкретным примером нашей заботы о том, чтобы внести свой вклад в предоставление необходимых ресурсов для оснащения солдат Национальной армии», — отметил Тылвар.
Ранее сообщалось, что Национальная армия Молдавии получила от США партию вооружений и снаряжения на сумму более $3 млн.