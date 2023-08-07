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Румыния передала Молдавии партию внедорожников, бронежилетов и касок

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Румынские власти передали Молдавии в дар средства индивидуальной защиты — бронежилеты, каски, а также внедорожники.
Румыния передала Молдавии партию внедорожников, бронежилетов и касок
  • Gettyimages.ru

Об этом проинформировало Минобороны Молдавии.

Торжественная церемония передачи проходила в рамках визита министра обороны Румынии Анджела Тылвара в Кишинёв. Также там присутствовал руководитель оборонного ведомства Молдавии Анатолий Носатый.

Тылвар заявил о готовности и впредь поддерживать модернизацию Национальной армии Молдавии путём совместных программ и проектов.

«Недавнее пожертвование средств индивидуальной защиты и внедорожников является конкретным примером нашей заботы о том, чтобы внести свой вклад в предоставление необходимых ресурсов для оснащения солдат Национальной армии», — отметил Тылвар.

Ранее сообщалось, что Национальная армия Молдавии получила от США партию вооружений и снаряжения на сумму более $3 млн.

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