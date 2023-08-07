В Белоруссии заявили, что ограничения на экспорт мяса птицы связаны с Играми стран СНГ

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии Иван Смильгинь заявил, что ограничения на экспорт мяса птицы связан с Играми стран Содружества Независимых Государств, а не с птичьим гриппом.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В первую очередь это было связано с необходимостью обеспечить жителей нашей страны и наших гостей в рамках Игр стран СНГ», — уточнил чиновник.

Он также подчеркнул, что ограничения уже сняты с трёх фабрик.

«Запрет на экспорт может быть снят даже на текущей неделе», — добавил Смильгинь.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Белоруссия ограничила вывоз мяса птицы из страны с 1 августа.

Тем временем в Россельхознадзоре допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.