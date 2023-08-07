В Белоруссии заявили, что ограничения на экспорт мяса птицы связаны с Играми стран СНГ
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«В первую очередь это было связано с необходимостью обеспечить жителей нашей страны и наших гостей в рамках Игр стран СНГ», — уточнил чиновник.
Он также подчеркнул, что ограничения уже сняты с трёх фабрик.
«Запрет на экспорт может быть снят даже на текущей неделе», — добавил Смильгинь.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Белоруссия ограничила вывоз мяса птицы из страны с 1 августа.
Тем временем в Россельхознадзоре допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.