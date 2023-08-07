В Одесской области бойца ВСУ выгнали из кафе из-за его жалоб на русскую музыку
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал украинский журналист Константин Андриюк.
Отмечается, что военнослужащий ВСУ услышал в кафе русскую музыку и попросил её выключить, в ответ на что девушка-администратор назвала его «провокатором».
«После... подошедший мужчина выставил недовольного музыкой за пределы помещения», — передаёт агентство.
Ранее сообщалось, что официанты чешского ресторана включили украинским клиентам гимн России.