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В Одесской области бойца ВСУ выгнали из кафе из-за его жалоб на русскую музыку

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В Белгороде-Днестровском Одесской области военнослужащего ВСУ выгнали из кафе за его жалобы на российскую музыку.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал украинский журналист Константин Андриюк.

Отмечается, что военнослужащий ВСУ услышал в кафе русскую музыку и попросил её выключить, в ответ на что девушка-администратор назвала его «провокатором».

«После... подошедший мужчина выставил недовольного музыкой за пределы помещения», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что официанты чешского ресторана включили украинским клиентам гимн России.

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