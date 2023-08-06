WP: ВСУ столкнулись с серьёзными испытаниями из-за подготовки и адаптации ВС России
- РИА Новости
Как пишет газета, в связи с минированием украинским спецподразделениям стало труднее добраться до линии боевого соприкосновения.
«Сложности«, с которыми сталкиваются бойцы «Альфа», демонстрируют то, с какими серьёзными вызовами столкнулась украинская армия на всех уровнях даже среди самых элитных и эффективных подразделений по мере того, как они сталкиваются с подготовленными и адаптированными российскими силами», — говорится в сообщении.
Так, в Запорожской области из-за «густой сети мин» продвижение украинских военных затруднено, они вынуждены идти пешком, пишут авторы статьи.
Издание рассказало о случае, когда пять украинских военных отправились к позициям ВС России, однако попали в ловушку: сначала они подорвались на минах и получили ранения, после чего по ним была открыта стрельба.
Как ранее писала The Wall Street Journal, попытки ВСУ продвинуться на Артёмовском направлении замедлились в последние дни из-за «жёсткой российской обороны и контратак», это подорвало надежды на возвращение города под контроль Киева.