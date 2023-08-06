СЦКК: украинские войска вновь выпустили кассетный боеприпас по Донецку
Обстрел вёлся в 23:45.
«Донецк (Киевский район): выпущен боеприпас кассетного типа», — говорится в сообщении.
Ранее, по данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска нанесли удар по нескольким районам Донецка кассетными боеприпасами.
Удар был нанесён по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города снарядами калибра 155 мм.
После этого в центре города загорелось здание Донецкого национального университета экономики.