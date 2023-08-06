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СЦКК: украинские войска вновь выпустили кассетный боеприпас по Донецку

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Очередной кассетный боеприпас выпущен украинскими войсками по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Обстрел вёлся в 23:45.

«Донецк (Киевский район): выпущен боеприпас кассетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее, по данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска нанесли удар по нескольким районам Донецка кассетными боеприпасами.

Удар был нанесён по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города снарядами калибра 155 мм.

После этого в центре города загорелось здание Донецкого национального университета экономики.

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