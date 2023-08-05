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WSJ: украинские военные напоролись на жёсткую оборону ВС России в районе Артёмовска

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Попытки ВСУ продвинуться на Артёмовском направлении замедлились в последние дни из-за «жёсткой российской обороны и контратак», это подорвало надежды на возвращение города под контроль Киева, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: украинские военные напоролись на жёсткую оборону ВС России в районе Артёмовска
  • РИА Новости

Как отмечают авторы статьи, сейчас бои ведутся в районе Клещеевки, которая находится примерно в 8 км к югу от Артёмовска.

Украинские военные отмечают «тяжёлые артиллерийские обстрелы» со стороны российской армии и улучшенную тактику российских бойцов.

«Украинское контрнаступление, которое идёт уже третий месяц, происходит медленно, увязнув в сильных российских оборонительных позициях, минах и вертолётных атаках, особенно на юге. Это поднимает сложные вопросы о масштабе задачи, стоящей перед украинскими силами», — пишет газета.

Один из украинских военных назвал бои тяжёлыми и отметил, что ВСУ нуждаются в большем количестве техники и личного состава.

«Мы истощены», — сказал он.

В конце июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.

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