Военная хроника: целью удара ракет «Калибр» снова может стать аэродром Староконстантинов
- AP
«Предположительно, целью удара крылатых ракет снова может стать аэродром Староконстантинов, где базируется 7-я бригада тактической авиации ВСУ», — говорится в сообщении.
26 июля в ВСУ заявили, что целью ракетного удара на Украине стал аэродром в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.
После этого по аэродрому нанесли повторный удар.
На этом аэродроме ранее базировались самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, с их помощью ВСУ применяли крылатые ракеты Storm Shadow.