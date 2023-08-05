Военная хроника: целью удара ракет «Калибр» снова может стать аэродром Староконстантинов

Ракеты «Калибры» замечены в Хмельницкой области, целью удара снова может стать аэродром Староконстантинов, сообщает Военная хроника.

«Предположительно, целью удара крылатых ракет снова может стать аэродром Староконстантинов, где базируется 7-я бригада тактической авиации ВСУ», — говорится в сообщении.

26 июля в ВСУ заявили, что целью ракетного удара на Украине стал аэродром в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

После этого по аэродрому нанесли повторный удар.

На этом аэродроме ранее базировались самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, с их помощью ВСУ применяли крылатые ракеты Storm Shadow.