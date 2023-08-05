Военная хроника сообщила о новых взрывах в Херсоне

Военная хроника сообщила о новой серии взрывов в Херсоне.

«Украинские мониторинговые каналы сообщают, что удары по позициям ВСУ наносятся с самого утра. Примечательно, что уничтожение объектов украинской армии на правом берегу Днепра идёт с прошлой недели, а сообщения о поражениях целей появляются практически каждый день», — говорится в материале.

Уточняется, что основные цели — расположения личного состава, а также склады с боеприпасами — как в глубине позиций, так и на береговой линии.

Активнее всего для ударов применяется ствольная (с УАС «Краснополь») и реактивная артиллерия, а также авиабомбы ФАБ-500-М62 с модулями планирования и коррекции.

Днём 4 августа Военная хроника сообщила о серии мощных взрывов в Херсоне.