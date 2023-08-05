Украина может лишиться своих союзников из-за политики украинского президента Владимира Зеленского, заявил обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для британской газеты The Telegraph.

Он отметил, что Киев может потерять своих основных союзников.

По его словам, у Украины складывается сложная ситуация из-за провала контрнаступления.

Автор статьи добавил, что удары БПЛА ВСУ по Москве заставили некоторые западные правительства занервничать.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне-июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.

Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.