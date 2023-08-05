Telegraph: Украина может потерять союзников из-за Зеленского
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Он отметил, что Киев может потерять своих основных союзников.
По его словам, у Украины складывается сложная ситуация из-за провала контрнаступления.
Автор статьи добавил, что удары БПЛА ВСУ по Москве заставили некоторые западные правительства занервничать.
Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне-июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.
Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.