Советник главы ДНР заявил о попытках Киева спровоцировать Россию атакой на танкер

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что провокацией с танкером, когда ВСУ атаковали судно морским дроном, Киев пытается спровоцировать Россию на необдуманные ответные действия.

Как подчеркнул Гагин в беседе с РИА Новости, данный танкер является гражданским судном, с гражданским флагом, гражданским экипажем и с определённой гражданской задачей.

«У меня такое ощущение, что противник сейчас, не добиваясь каких-либо серьёзных успехов на фронте, а картинку надо делать, надо отчитываться перед западными хозяевами, показывать какой-то результат, перешёл к выпрашиванию удара либо серьёзным видом оружия, либо приглашая нас к необдуманным действиям, чаще всего это в виде какого-то наступления», — заявил он.

Ранее в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) сообщили о повреждении машинного отделения танкера в результате атаки ВСУ в Керченском проливе. В результате нападения разлива топлива нет, пострадавших также нет.