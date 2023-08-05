Пленный боец ВСУ заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия

Украина уже давно стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил украинский военнопленный Александр Негир.

«Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал», — цитирует РИА Новости Негира.

По его словам, много западной техники подбито.

Он отметил, что ВСУ не хватает личного состава, поэтому в армию забирают всех подряд.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.