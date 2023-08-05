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Пленный боец ВСУ заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия

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Украина уже давно стала полигоном для испытаний западного оружия, заявил украинский военнопленный Александр Негир.
Пленный боец ВСУ заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия
  • AP

«Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал», — цитирует РИА Новости Негира.

По его словам, много западной техники подбито.

Он отметил, что ВСУ не хватает личного состава, поэтому в армию забирают всех подряд.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.

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