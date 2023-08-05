Пленный боец ВСУ заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия
- AP
«Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал», — цитирует РИА Новости Негира.
По его словам, много западной техники подбито.
Он отметил, что ВСУ не хватает личного состава, поэтому в армию забирают всех подряд.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.