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Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 227 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке , Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения два человека.

Кроме того, сообщается о повреждении девяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские военные выпустили 23 снаряда по территории ДНР.

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активном применении ВСУ самодельных беспилотников на границах ЛНР.

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