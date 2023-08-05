Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке , Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Еленовке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения два человека.
Кроме того, сообщается о повреждении девяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские военные выпустили 23 снаряда по территории ДНР.
Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активном применении ВСУ самодельных беспилотников на границах ЛНР.