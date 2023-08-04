Посол Украины в США утверждает, что ВСУ фиксируют каждое применение кассетных боеприпасов

Украинские военнослужащие записывают каждое своё применение кассетных боеприпасов, которые США отправляют Украине, и используют только там, где нет мирного населения.

Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Макарова в интервью изданию The Washington Post.

«Мы используем их только вне городов и в зонах, где нет мирного населения. Мы записываем, где мы их применяем, каждое применение этих кассетных боеприпасов», — сказала она.

По словам Макаровой, бойцы ВСУ ведут запись из-за того, что министр обороны Украины Алексей Резников выпустил специальные правила об использовании кассетных снарядов.

Стоит отметить, что украинские войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы для обстрелов мирного населения.

1 августа пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами. Также Киев использовал эти снаряды для удара по населённому пункту Кременная в ЛНР, повреждения получил стадион «Олимп».

Ранее стало известно, что американские инструкторы планируют обучать лётчиков ВСУ на F-16 в Пуэрто-Рико.