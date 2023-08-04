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Посол Украины в США утверждает, что ВСУ фиксируют каждое применение кассетных боеприпасов

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Украинские военнослужащие записывают каждое своё применение кассетных боеприпасов, которые США отправляют Украине, и используют только там, где нет мирного населения.
Посол Украины в США утверждает, что ВСУ фиксируют каждое применение кассетных боеприпасов
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Макарова в интервью изданию The Washington Post.

«Мы используем их только вне городов и в зонах, где нет мирного населения. Мы записываем, где мы их применяем, каждое применение этих кассетных боеприпасов», — сказала она.

По словам Макаровой, бойцы ВСУ ведут запись из-за того, что министр обороны Украины Алексей Резников выпустил специальные правила об использовании кассетных снарядов.

Стоит отметить, что украинские войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы для обстрелов мирного населения.

1 августа пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами. Также Киев использовал эти снаряды для удара по населённому пункту Кременная в ЛНР, повреждения получил стадион «Олимп».

Ранее стало известно, что американские инструкторы планируют обучать лётчиков ВСУ на F-16 в Пуэрто-Рико.

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