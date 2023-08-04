Узнать больше

На Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили более 120 украинских военных за сутки

Короткая ссылка
В Минобороны России завили, что российские военные в течение суток уничтожили более 120 украинских военнослужащих.
На Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили более 120 украинских военных за сутки
  • РИА Новости

«За сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — уточнил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 28 беспилотников ВСУ в Донбассе.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить