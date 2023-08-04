На Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили более 120 украинских военных за сутки

В Минобороны России завили, что российские военные в течение суток уничтожили более 120 украинских военнослужащих.

«За сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — уточнил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 28 беспилотников ВСУ в Донбассе.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.