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Два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области

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Вооружённые силы Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области обстреляли несколько населённых пунктов. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя.
Два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В результате обстрела населённого пункта Алёшки получил ранения... один мирный житель. В результате обстрела Голой Пристани получил ранения... один мирный житель», — отметил он.

Также уточняется, что в течение ночи населённые пункты Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и Корсунка были подвергнуты обстрелу со стороны киевского режима.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении в Донбассе.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.

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