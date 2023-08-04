Два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Вооружённые силы Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области обстреляли несколько населённых пунктов. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В результате обстрела населённого пункта Алёшки получил ранения... один мирный житель. В результате обстрела Голой Пристани получил ранения... один мирный житель», — отметил он.

Также уточняется, что в течение ночи населённые пункты Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и Корсунка были подвергнуты обстрелу со стороны киевского режима.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении в Донбассе.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.