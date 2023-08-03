Глава администрации: около 12 населённых пунктов Харьковской области находятся в серой зоне

В так называемой серой зоне Харьковской области сейчас находятся порядка 11—12 населённых пунктов, у них нет электричества и газоснабжения.

Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы туда не имеем по факту доступа, там буферная зона, и она постоянно меняется», — поделился он.

По его словам, туда заходят диверсионно-разведывательные группы, а люди, которые там живут, находятся в опасности. Также в этой зоне разрушенная инфраструктура, поэтому снабжение газом и электричеством пока восстановить невозможно.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обстреляли жилые районы Донецка и Макеевки, выпустив 22 снаряда натовского калибра.