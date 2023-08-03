Суд обвинил троих агентов СБУ в серии терактов
- РИА Новости
«Дело в отношении Андрея Гаррюса, Юрия Иванова и Станислава Суровцева поступило в суд. Заседание назначено на 11 августа», — заявили ТАСС в суде.
Уточняется, что Гаррюс и Иванов обвиняются в восьми эпизодах терактов, Суровцев — в семи. Кроме того, всем им вменяют покушение на совершение ещё одного преступления.
В конце июля против жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины.
Также российские спецслужбы вынесли предостережения ещё четырём жителям региона, которые оказались под давлением СБУ в рамках программы «Тебя ждут дома».