Военная хроника сообщает о серии авиаударов по украинским военным под Купянском.

«Предположительно, в 10 км восточнее Подолов и Куриловки под удар попали позиции 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Также восточнее Петропавловки ночью уничтожен склад с боеприпасами для ствольной артиллерии 14-й отдельной механизированной бригады», — отмечается в материале.

По предварительным данным, с большой дальности по позициям ВСУ планирующими авиабомбами ФАБ-250-М62 отработала оперативно-тактическая авиация.

«Судя по всему, авиация ВКС РФ продолжает работу по уничтожению резервов ВСУ точно так же, как это происходит на Запорожском направлении», — добавила Военная хроника.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские силы отбили предпринятую ВСУ атаку в районе Работина.