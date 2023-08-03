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Военная хроника сообщает о серии авиаударов по ВСУ под Купянском

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Военная хроника сообщает о серии авиаударов по украинским военным под Купянском.

«Предположительно, в 10 км восточнее Подолов и Куриловки под удар попали позиции 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Также восточнее Петропавловки ночью уничтожен склад с боеприпасами для ствольной артиллерии 14-й отдельной механизированной бригады», — отмечается в материале.

По предварительным данным, с большой дальности по позициям ВСУ планирующими авиабомбами ФАБ-250-М62 отработала оперативно-тактическая авиация.

«Судя по всему, авиация ВКС РФ продолжает работу по уничтожению резервов ВСУ точно так же, как это происходит на Запорожском направлении», — добавила Военная хроника.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские силы отбили предпринятую ВСУ атаку в районе Работина.

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