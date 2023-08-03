Советник врио главы ДНР Гагин заявил о концентрации резервов ВСУ в районе Старомайорского

Украинские войска сконцентрировали силы под населённым пунктом Старомайорское. Там они находятся в ловушке и несут большие потери. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он поделился, что командование ВСУ перебросило под Старомайорское серьёзные силы. Украинские военные постоянно пытаются отбить это село, однако попадают на мины и под огонь артиллерии ВС России.

«Населённый пункт стал для них своего рода ловушкой, при помощи которой [мы] сокращаем их численность», — приводит ТАСС слова Гагина.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о переброске восьми тысяч украинских бойцов в район Орехова и Гуляйполя.