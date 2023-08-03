Советник врио главы ДНР Гагин заявил о концентрации резервов ВСУ в районе Старомайорского
Он поделился, что командование ВСУ перебросило под Старомайорское серьёзные силы. Украинские военные постоянно пытаются отбить это село, однако попадают на мины и под огонь артиллерии ВС России.
«Населённый пункт стал для них своего рода ловушкой, при помощи которой [мы] сокращаем их численность», — приводит ТАСС слова Гагина.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о переброске восьми тысяч украинских бойцов в район Орехова и Гуляйполя.