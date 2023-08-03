Гладков: ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области более 90 раз за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов региона и выпустили более 90 снарядов.

Об этом он написал в своём Telegram.

Так, например, по его словам, село Щетиновка ВСУ обстреляли из гранатомётов: зафиксировано 13 выстрелов из СПГ-9 и 29 выстрелов из АГС-17.

Также он отметил, что в Борисовском районе была зафиксирована серия обстрелов окраины хутора Лозовая Рудка из миномёта, установлено семь прилетов. В Валуйском городском округе по селу Логачевка было выпущено три артиллерийских снаряда.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.