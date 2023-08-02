Зеленский: Киев начнёт переговоры о вступлении в Евросоюз до конца года

Украинские власти намерены начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца текущего года.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе экстренного заседания с главами украинских дипмиссий.

Он также добавил, что кабмин и Верховная рада должны быть готовы к переговорам касательно процедуры вступления.

«Должны быть приняты законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно нашего членства», — заявление Зеленского приводится в его Telegram-канале.

Ранее Зеленский сообщил, что следующие полгода станут важными для Украины из-за нового политсезона у союзников.

Financial Times писала, что Украине будет сложнее вступить в Евросоюз, чем стать членом НАТО, для Киева это станет непосильной задачей.