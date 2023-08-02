Зеленский: ближайшие полгода будут важны для Украины из-за нового политсезона у союзников

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе экстренного заседания с послами страны заявил, что следующие полгода станут важными для Киева на фоне нового «политического сезона в странах-партнёрах».

Видеозапись с речью Зеленского была опубликована в его Telegram-канале.

«Через месяц в странах-партнёрах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны. Есть время подготовиться», — сказал президент.

Также он добавил, что полгода будут «периодом ответственных решений и для Украины, и для Европы». В связи с этим он призвал «усилить работу по реализации украинской формулы мира, а также интегрировать страну в ЕС и НАТО».

Ранее Зеленский рассказал о значительных разрушениях на юге Украины в результате взрывов.