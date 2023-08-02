В Киевской области раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм УПЦ

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщает союз православных журналистов (СПЖ) в своём Telegram-канале.

«2 августа 2023 года ПЦУ захватила Николаевский храм УПЦ», — уточняется в сообщении.

Это уже второй случай захвата храма раскольниками — ранее они вторглись в Преображенский собор, разрушив двери храма при помощи различных инструментов: кувалды, лома, болгарки и бензопилы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев в беседе с RT заявил, что преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой.

Также МИД России заявил о кампании Киева по культивации ненависти в отношении канонической УПЦ.