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В Киевской области раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм УПЦ

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Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области.
В Киевской области раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм УПЦ
  • РИА Новости

Об этом сообщает союз православных журналистов (СПЖ) в своём Telegram-канале. 

«2 августа 2023 года ПЦУ захватила Николаевский храм УПЦ», — уточняется в сообщении.

Это уже второй случай захвата храма раскольниками — ранее они вторглись в Преображенский собор, разрушив двери храма при помощи различных инструментов: кувалды, лома, болгарки и бензопилы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев в беседе с RT заявил, что преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой.

Также МИД России заявил о кампании Киева по культивации ненависти в отношении канонической УПЦ.

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