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Медведев предложил Зеленскому оценить работу ВС России по целям в Одессе и других городах

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне серьёзно почувствуют результаты их работы.
Медведев предложил Зеленскому оценить работу ВС России по целям в Одессе и других городах
  • РИА Новости

«Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной!» — написал Медведев в Telegram.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что ЕС призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации военной операции на Украине.

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