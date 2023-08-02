СК направил в суд дело о покушении на министра туризма Крыма

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя посёлка Советский, обвиняемого в подготовке к убийству министра курортов и туризма Республики Крым. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным следствия, летом 2022 года с мужчиной связались сотрудники спецслужб Украины.

Они «поручили подготовить и согласовать убийство» министра курортов и туризма Республики Крым за вознаграждение, а также предоставили ему информацию о путях отхода после преступления, отмечают представители СК.

Получив часть обещанной суммы, мужчина незаконно приобрёл пистолет Glock с патронами и взрывное устройство. Однако сотрудники ФСБ успели задержать его до попытки совершить преступление.



«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.



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