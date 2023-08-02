СК направил в суд дело о покушении на министра туризма Крыма

По данным следствия, летом 2022 года с мужчиной связались сотрудники спецслужб Украины.
Они «поручили подготовить и согласовать убийство» министра курортов и туризма Республики Крым за вознаграждение, а также предоставили ему информацию о путях отхода после преступления, отмечают представители СК.
Получив часть обещанной суммы, мужчина незаконно приобрёл пистолет Glock с патронами и взрывное устройство. Однако сотрудники ФСБ успели задержать его до попытки совершить преступление.
«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее RT сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии диверсанта за подрыв железной дороги под Брянском.