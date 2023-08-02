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ВСУ предприняли попытку прорвать российскую оборону к северо-востоку от Работина

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Украинские штурмовики попытались прорвать российскую оборону к северо-востоку от Работина Запорожской области.
ВСУ предприняли попытку прорвать российскую оборону к северо-востоку от Работина
  • РИА Новости

«Вчера штурмовая группа противника предприняла ещё одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работина Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена ещё в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили её», — сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Ранее он заявил, что ВСУ на Ореховском направлении попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа военных ВСУ взята в плен в районе села Старомайорского на Времевском выступе.

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