Украинские штурмовики попытались прорвать российскую оборону к северо-востоку от Работина Запорожской области.

«Вчера штурмовая группа противника предприняла ещё одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работина Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена ещё в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили её», — сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Ранее он заявил, что ВСУ на Ореховском направлении попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа военных ВСУ взята в плен в районе села Старомайорского на Времевском выступе.