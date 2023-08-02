Российские войска уничтожили ЗРК Spada на правом берегу Днепра

Российские войска за минувшие сутки уничтожили на правом берегу Днепра украинский ЗРК Spada и гаубицу «Мста-Б».

«На Каховском направлении уничтожены: гаубица «Мста-Б» с боекомплектом в районе населённого пункта Томарин; ЗРК Spada в районе населённого пункта Великая Александровка; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Гавриловка», — сообщил ТАСС представитель экстренных служб Херсонской области.

Уточняется, что в ходе операций в указанных районах были уничтожены в общей сложности 11 военнослужащих ВСУ, ещё 11 получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, в районе острова Белогрудов российские военные ликвидировали одну лодку и пять украинских солдат, ещё три лодки и 15 солдат ВСУ — в районе острова Даманский.