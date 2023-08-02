Узнать больше

Украинские войска за сутки выпустили 421 боеприпас по территории ДНР

Короткая ссылка
Украинские войска за прошедшие сутки 112 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 421 боеприпас.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Светлодарске, Гольмовском, Пантелеймоновке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке и Докучаевске.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли три человека, а также получили ранения десять человек.

Кроме того, сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее два человека погибли и двое пострадали из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ.

Также погиб мирный житель Донецка, двое ранены из-за обстрела со стороны украинских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить