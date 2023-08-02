Украинские войска за сутки выпустили 421 боеприпас по территории ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Светлодарске, Гольмовском, Пантелеймоновке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке и Докучаевске.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли три человека, а также получили ранения десять человек.
Кроме того, сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее два человека погибли и двое пострадали из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ.
Также погиб мирный житель Донецка, двое ранены из-за обстрела со стороны украинских войск.