Украинские войска за сутки выпустили 421 боеприпас по территории ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 112 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 421 боеприпас.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Светлодарске, Гольмовском, Пантелеймоновке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке и Докучаевске.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли три человека, а также получили ранения десять человек.

Кроме того, сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее два человека погибли и двое пострадали из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ.

Также погиб мирный житель Донецка, двое ранены из-за обстрела со стороны украинских войск.