Мирный житель Донецка погиб, двое ранены из-за обстрела со стороны украинских войск

Один человек погиб, двое мирных жителей получили ранения во время ударов украинской армии по Донецку.

Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Соответствующие данные приводятся по состоянию на 22:00 мск за 1 августа.

«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): обстрел в 16:05: в переулке Галицком, 9, ранена женщина 1967 года рождения; обстрел в 16:45: по улице Челюскинцев, 32, погибла женщина 1944 года рождения, ранен мужчина 1943 года рождения», — пишет представительство.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали, ещё двое погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.