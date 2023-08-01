ВГА: венгерские, грузинские и польские наёмники атакуют сёла Херсонской области

Наёмники из Венгрии, Грузии и Польши, примкнувшие к ВСУ, наносят удары из артиллерии по гражданской инфраструктуре в населённых пунктах Херсонской области на левом берегу Днепра.

Об этом рассказал сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА) Новокаховского городского округа Иван Рожанский со ссылкой на данные радиоперехватов, передаёт ТАСС.

По его словам, наёмники проходят обучение на этом участке фронта.

«Хорошо стреляют — лес палят, всю инфраструктуру разбивают», — сказал Рожанский.

Он подчеркнул, что украинские войска хаотично наносят удары по домам мирных жителей, а также атакуют гражданские машины с помощью беспилотников.

Ранее стало известно, что украинские военные жалуются на стойкость российских бойцов, которые держат оборону в зоне спецоперации.