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ВГА: венгерские, грузинские и польские наёмники атакуют сёла Херсонской области

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Наёмники из Венгрии, Грузии и Польши, примкнувшие к ВСУ, наносят удары из артиллерии по гражданской инфраструктуре в населённых пунктах Херсонской области на левом берегу Днепра.
ВГА: венгерские, грузинские и польские наёмники атакуют сёла Херсонской области
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Об этом рассказал сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА) Новокаховского городского округа Иван Рожанский со ссылкой на данные радиоперехватов, передаёт ТАСС.

По его словам, наёмники проходят обучение на этом участке фронта.

«Хорошо стреляют — лес палят, всю инфраструктуру разбивают», — сказал Рожанский.

Он подчеркнул, что украинские войска хаотично наносят удары по домам мирных жителей, а также атакуют гражданские машины с помощью беспилотников.

Ранее стало известно, что украинские военные жалуются на стойкость российских бойцов, которые держат оборону в зоне спецоперации.

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