ВГА: венгерские, грузинские и польские наёмники атакуют сёла Херсонской области
- Gettyimages.ru
Об этом рассказал сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА) Новокаховского городского округа Иван Рожанский со ссылкой на данные радиоперехватов, передаёт ТАСС.
По его словам, наёмники проходят обучение на этом участке фронта.
«Хорошо стреляют — лес палят, всю инфраструктуру разбивают», — сказал Рожанский.
Он подчеркнул, что украинские войска хаотично наносят удары по домам мирных жителей, а также атакуют гражданские машины с помощью беспилотников.
Ранее стало известно, что украинские военные жалуются на стойкость российских бойцов, которые держат оборону в зоне спецоперации.