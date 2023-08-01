В больницы Алма-Аты доставили 31 человека после пожара в многоэтажке
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.
«По состоянию на 18:30 (15:30 мск. — RT) в стационары города в результате возгорания в микрорайоне Алатауского района доставлен 31 человек, из них 16 — дети», — пишет агентство.
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в 16-этажном доме в 14:10 мск в Алма-Ате. Спасатели эвакуировали около 250—300 человек по лестничным пролётам и пожарным лестницам. В 15:46 мск огонь удалось потушить.