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В больницы Алма-Аты доставили 31 человека после пожара в многоэтажке

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В медицинские учреждения Алма-Аты привезли 31 человека после разгоревшегося пожара в 16-этажном доме.
В больницы Алма-Аты доставили 31 человека после пожара в многоэтажке
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

«По состоянию на 18:30 (15:30 мск. — RT) в стационары города в результате возгорания в микрорайоне Алатауского района доставлен 31 человек, из них 16 — дети», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в 16-этажном доме в 14:10 мск в Алма-Ате. Спасатели эвакуировали около 250—300 человек по лестничным пролётам и пожарным лестницам. В 15:46 мск огонь удалось потушить.

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