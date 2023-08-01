В Алма-Ате во время сильного пожара в многоэтажке несколько человек выпрыгнули из окон
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента по ЧС.
Пожар вспыхнул в 16-этажном доме в 14:10 мск.
Сообщается, что спасатели эвакуировали порядка 250—300 человек по лестничным пролётам и пожарным лестницам.
Возгорание произошло в одной из квартир. Также загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома.
В пресс-службе МЧС заявили, что в 15:46 мск пожар удалось ликвидировать. Официальные органы не сообщали о жертвах и пострадавших в ходе происшествия.
Ранее в подмосковных Люберцах сотрудники МЧС локализовали сильный пожар возле здания гипермаркета «Леруа Мерлен».