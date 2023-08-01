В Алма-Ате во время сильного пожара в многоэтажке несколько человек выпрыгнули из окон

В Алма-Ате произошёл сильный пожар в многоэтажном доме. Некоторые жители выпрыгивали из окон на растянутые внизу ковры и матрасы из-за возгорания.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента по ЧС.

Пожар вспыхнул в 16-этажном доме в 14:10 мск.

Сообщается, что спасатели эвакуировали порядка 250—300 человек по лестничным пролётам и пожарным лестницам.

Возгорание произошло в одной из квартир. Также загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома.

В пресс-службе МЧС заявили, что в 15:46 мск пожар удалось ликвидировать. Официальные органы не сообщали о жертвах и пострадавших в ходе происшествия.

Ранее в подмосковных Люберцах сотрудники МЧС локализовали сильный пожар возле здания гипермаркета «Леруа Мерлен».