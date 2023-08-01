Генконсульство: Казахстан отказался от экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на консула-советника генконсульства России в Алма-Ате Артёма Оганова.
«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — объяснил Оганов.
Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане Кислицин заочно арестован судом в Москве.
F.A.C.C.T. — бывшая компания Group IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.