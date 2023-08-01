Генконсульство: Казахстан отказался от экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

Казахстан отказался от экстрадиции задержанного в республике в июне сотрудника F.A.C.C.T. россиянина Никиты Кислицина в Соединённые Штаты.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на консула-советника генконсульства России в Алма-Ате Артёма Оганова.

«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — объяснил Оганов.

Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане Кислицин заочно арестован судом в Москве.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.