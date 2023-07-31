Рогов: упреждающие удары сорвали планы ВСУ форсировать Днепр

Планы ВСУ по форсированию Днепра на время сорваны после нанесения упреждающих ударов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — сказал он РИА Новости.

Противник стягивает силы на правом берегу Днепра в Никополе и Марганце Днепропетровской области, отметил Рогов.

По его словам, оттуда украинские военные планировали начинать операцию по форсированию Днепра по пересохшему в результате разрушения ГЭС Каховскому водохранилищу в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Как стало известно ранее, российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, уничтожены лодка и десять бойцов.