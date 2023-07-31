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Зеленский заявил о желании провести встречу с президентом Бразилии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет приехать к бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве и провести разговор с ним.
Зеленский заявил о желании провести встречу с президентом Бразилии
  • AP

Об этом украинский глава рассказал в интервью газете O Globo, передаёт РИА Новости.

«Я очень хотел бы с ним встретиться. Если мы не встречаемся с президентом, это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами. И я не понимаю, почему мы не встречаемся, это неправильно», — сказал Зеленский.

Он добавил, что приглашал бразильского президента, однако тот не мог приехать на Украину из соображений безопасности. Поэтому Зеленский готов сам приехать в Бразилию.

Ранее Зеленский заявил, что здание СБУ в Днепропетровске повреждено в результате взрыва.

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