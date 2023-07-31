Военная хроника рассказала об ударе по дому в Кривом Роге

Военная хроника рассказала об ударе по многоэтажному дому в Кривом Роге.

Уточняется, что зафиксировано попадание в панельный жилой дом.

«Но масштаб разрушений вызывает большие вопросы. Если сравнить разрушения панельного дома и расположения ВСУ на территории Украинского политехнического техникума на Почтовом проспекте, то можно обнаружить, что 3/4 монолитного кирпичного здания с бетонными перекрытиями разрушено до основания», — пишет Военная хроника.

Кроме того, здание не обрушилось после удара.

«Это говорит о том, что взрыв, вероятно, произошёл при контакте с фасадом, а боевая часть ракеты была значительно меньше, чем та, что используется в «Искандерах», — заключила Военная хроника.

Ранее Военная хроника сообщила, что по объекту ВСУ в Кривом Роге был нанесён удар ракетным комплексом «Искандер».