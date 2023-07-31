Балицкий: интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны ВСУ снизилась вдвое

Интенсивность обстрелов со стороны украинских военных в Запорожской области снизилась вдвое.

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Он рассказал, что за сутки ВСУ совершили 86 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

«Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка», — написал Балицкий в Telegram.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за сутки отразили все атаки превосходящих сил украинской армии в Запорожской области.