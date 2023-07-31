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Минобороны Белоруссии: БПЛА приняты на вооружение во всех родах войск

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БПЛА приняты на вооружение во всех родах войск, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Минобороны Белоруссии: БПЛА приняты на вооружение во всех родах войск
  • AFP

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

«31 июля исполняется 15 лет со дня образования управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов вооружённых сил... За полтора десятилетия кропотливой работы управления была создана необходимая нормативно-правовая и техническая база, выстроена эффективная структура беспилотной авиации, организована подготовка соответствующих специалистов для ВС», — отметил Хренин.

Он подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты приняты на вооружение во всех родах и видах войск.

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