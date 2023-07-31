В МИД России заявили о проработке сотрудничества с Белоруссией по портам Мурманска

Российская сторона знает об интересе белорусских партнёров к портам Мурманска, вопросы прорабатываются, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он напомнил, что по договорённости президентов России и Белоруссии весной было принято решение о передаче порта Бронка под управление новой компании. На данный момент мощность комплекса по перевалке грузов составила более 3 млн т в год, однако предполагается выйти на проектную мощность свыше 20 млн т в год.

«Перевалка грузов через порты Приморского края должна расширить рынок сбыта белорусских товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам известно об интересе партнёров к портам Мурманска. Все эти вопросы находятся в проработке», — сказал он РИА Новости.

В мае премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона изучает несколько вариантов создания собственной портовой инфраструктуры в Мурманской области.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания народу и парламенту заявил, что Белоруссия задействовала уже 20 морских портов России, но этого недостаточно.