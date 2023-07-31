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РИА Новости: дерево в Донецке спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда ВСУ

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В Донецке украинский снаряд попал в дерево, спасшее многоквартирный дом от разрушения.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что у многоэтажки повреждена большая площадь фасада. Также, по данным агентства, повреждены стоящие рядом автомобили. 

«Соседи сказали, что перебило трубу с этой стороны дома. На трёх этажах окна повылетали», — сказала один из очевидцев события.

Сообщается, что пострадавших нет.

Украинские войска после полуночи, 31 июля, выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке.

Также сообщалось, что при обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель.

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