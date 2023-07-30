Узнать больше

AT: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть пункт управления ВСУ для удара России

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в материале для Asia Times выразил мнение, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ.
AT: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть пункт управления ВСУ для удара России
  • AP

Он отметил, что разведка России тщательно отслеживает перемещения украинского президента.

По словам Брайена, приезд Зеленского в Днепропетровск и его встреча с украинскими генералами и командирами могли выдать местонахождение командного центра.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Избицкое в Харьковской области.

29 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить