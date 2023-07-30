AT: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть пункт управления ВСУ для удара России
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Он отметил, что разведка России тщательно отслеживает перемещения украинского президента.
По словам Брайена, приезд Зеленского в Днепропетровск и его встреча с украинскими генералами и командирами могли выдать местонахождение командного центра.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Избицкое в Харьковской области.
29 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске.