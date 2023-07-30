AT: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть пункт управления ВСУ для удара России

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в материале для Asia Times выразил мнение, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ.

Он отметил, что разведка России тщательно отслеживает перемещения украинского президента.

По словам Брайена, приезд Зеленского в Днепропетровск и его встреча с украинскими генералами и командирами могли выдать местонахождение командного центра.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Избицкое в Харьковской области.

29 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске.