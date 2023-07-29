Пушилин заявил, что шесть человек пострадали за день при обстрелах ДНР со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня получили ранения шесть человек — в Донецке, Александровке и Горловке», — написал он в Telegram.
Пушилин добавил, что в Куйбышевском районе Донецка пострадала трёхлетняя девочка, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела города украинскими военными пострадали два человека.