Пушилин заявил, что шесть человек пострадали за день при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

В результате обстрелов украинскими военными территории ДНР за день пострадали шесть человек. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня получили ранения шесть человек — в Донецке, Александровке и Горловке», — написал он в Telegram.

Пушилин добавил, что в Куйбышевском районе Донецка пострадала трёхлетняя девочка, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела города украинскими военными пострадали два человека.