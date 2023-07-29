Узнать больше

Пушилин заявил, что шесть человек пострадали за день при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

Короткая ссылка
В результате обстрелов украинскими военными территории ДНР за день пострадали шесть человек. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что шесть человек пострадали за день при обстрелах ДНР со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня получили ранения шесть человек — в Донецке, Александровке и Горловке», — написал он в Telegram.

Пушилин добавил, что в Куйбышевском районе Донецка пострадала трёхлетняя девочка, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела города украинскими военными пострадали два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить