Военкор RT Газдиев: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по школе №24 в Лисичанске
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На территории школы и в частном секторе вокруг теперь рассыпаны неразорвавшиеся кумулятивные кассетные боеприпасы M77/M85, отметил он.
«Они могут рвануть в руках ребёнка через десятилетия. Испуганные местные жители и учителя не понимают, зачем ВСУ это сделали: в школе не было военных, только беженцы», — сказал журналист.
Ранее Мурад Газдиев показал последствия обстрела украинскими военными Лисичанска. ВСУ использовали для атаки американские кассетные боеприпасы.