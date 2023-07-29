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Военкор RT Газдиев: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по школе №24 в Лисичанске

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Всего ВСУ выпустили пять американских кассетных снарядов по Лисичанску, все удары пришлись на школу №24, сообщил военкор RT Мурад Газдиев.
Военкор RT Газдиев: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по школе №24 в Лисичанске
  • AP

На территории школы и в частном секторе вокруг теперь рассыпаны неразорвавшиеся кумулятивные кассетные боеприпасы M77/M85, отметил он.

«Они могут рвануть в руках ребёнка через десятилетия. Испуганные местные жители и учителя не понимают, зачем ВСУ это сделали: в школе не было военных, только беженцы», — сказал журналист.

Ранее Мурад Газдиев показал последствия обстрела украинскими военными Лисичанска. ВСУ использовали для атаки американские кассетные боеприпасы.

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