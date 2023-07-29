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MWM: атаки на Крым играют важное значение для Украины и её западных партнёров

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Атаки на Крым стали важной целью для Украины и её западных партнёров. Об этом говорится в материале американского портала Military Watch Magazine.
MWM: атаки на Крым играют важное значение для Украины и её западных партнёров
  • AFP

«Крым… уже давно стал целью, имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников», — отмечается в тексте.

Отмечается, что возможности контрнаступления Киева серьёзно подорвали отсутствие воздушных сил и проблемы с противовоздушной обороной.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ продолжат наносить удары по Крымскому мосту.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что слова Резникова о Крымском мосте являются признанием в террористической деятельности.

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