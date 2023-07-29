Президент ЮАР: конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём.

Об этом он сказал в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами африканских стран по Украине в формате рабочего обеда.

По его словам, африканские страны считают, что восстановление мира отвечает интересам человечества, а также интересам России и Украины.

«Конфликт должен быть разрешён мирным путём», — сказал он.

Рамапоса добавил, что все африканские страны выступают в поддержку мира.

В свою очередь, Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.