Восемь человек пострадали в Донецке при обстрелах 28 июля со стороны ВСУ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ 28 июля.

По его словам, под огнём оказались Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы столицы республики.

«Сегодня противник массированно обстреливал Донецк... Один человек погиб. Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребёнок», — заявил Пушилин.

Он уточнил, что пострадавшую девочку 2014 года рождения госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее жители Донецка в День памяти детей — жертв войны в Донбассе принесли цветы и игрушки к мемориальному комплексу «Аллея ангелов».

27 июля 2014 года ВСУ обстреляли Горловку. Тогда погибли более 30 жителей города, в том числе пятеро детей. Среди них — «Горловская мадонна» Кристина Жук и её десятимесячная дочь Кира. Всего с 2014 года от украинских снарядов в Донбассе погибли 228 детей.

Подробнее о том, как прошёл в ДНР День памяти, — в сюжете военкора RT Стива Суини.