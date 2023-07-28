Узнать больше

Восемь человек пострадали в Донецке при обстрелах 28 июля со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ 28 июля.
Восемь человек пострадали в Донецке при обстрелах 28 июля со стороны ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, под огнём оказались Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы столицы республики.

«Сегодня противник массированно обстреливал Донецк... Один человек погиб. Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребёнок», — заявил Пушилин.

Он уточнил, что пострадавшую девочку 2014 года рождения госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее жители Донецка в День памяти детей — жертв войны в Донбассе принесли цветы и игрушки к мемориальному комплексу «Аллея ангелов».

27 июля 2014 года ВСУ обстреляли Горловку. Тогда погибли более 30 жителей города, в том числе пятеро детей. Среди них — «Горловская мадонна» Кристина Жук и её десятимесячная дочь Кира. Всего с 2014 года от украинских снарядов в Донбассе погибли 228 детей.

Подробнее о том, как прошёл в ДНР День памяти, — в сюжете военкора RT Стива Суини.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить