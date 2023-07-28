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Глава «Росатома» сообщил, что состояние Запорожской АЭС оценивается как безопасное

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Состояние Запорожской АЭС на текущий момент оценивается как абсолютно безопасное. Об этом заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Глава «Росатома» сообщил, что состояние Запорожской АЭС оценивается как безопасное
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции и замеряла радиационный фон — он соответствует природному», — сказал он на форуме Россия — Африка.

Лихачёв добавил, что сотрудники организации осмотрели территорию станции на предмет наличия взрывных устройств.

«Было отфиксировано, что они в рабочих зонах, в рабочих пространствах не были обнаружены», — подчеркнул он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской АЭС, не угрожающие ядерной безопасности.

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