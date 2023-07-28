Глава «Росатома» сообщил, что состояние Запорожской АЭС оценивается как безопасное

Состояние Запорожской АЭС на текущий момент оценивается как абсолютно безопасное. Об этом заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции и замеряла радиационный фон — он соответствует природному», — сказал он на форуме Россия — Африка.

Лихачёв добавил, что сотрудники организации осмотрели территорию станции на предмет наличия взрывных устройств.

«Было отфиксировано, что они в рабочих зонах, в рабочих пространствах не были обнаружены», — подчеркнул он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской АЭС, не угрожающие ядерной безопасности.