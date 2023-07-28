Военная хроника сообщает об авиаударе по Херсонской области
- РИА Новости
«Судя по сообщениям украинских мониторинговых каналов, авиабомбы ФАБ-250М62 с универсальными модулями планирования и коррекции и авиационные ракеты неустановленного типа активно летят по Бериславу и окрестностям», — указывается в сообщении.
Отмечается, что в данном районе до сих пор сосредоточено значительное количество сил ВСУ.
«Переместиться оттуда непросто: в Бериславе находится комплекс машиностроительного завода с двумя десятками крупных ангаров и цехов, а также бывших общежитий, ранее используемых украинскими войсками. Других промышленных комплектов такой же площади в окрестностях Херсонской области практически нет», — указывает Военная хроника
Ранее Военная хроника сообщала о взрывах на аэродроме Шостка в Сумской области Украины.