Военная хроника сообщает о мощнейшем авиаударе по Херсонской области.

«Судя по сообщениям украинских мониторинговых каналов, авиабомбы ФАБ-250М62 с универсальными модулями планирования и коррекции и авиационные ракеты неустановленного типа активно летят по Бериславу и окрестностям», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в данном районе до сих пор сосредоточено значительное количество сил ВСУ.

«Переместиться оттуда непросто: в Бериславе находится комплекс машиностроительного завода с двумя десятками крупных ангаров и цехов, а также бывших общежитий, ранее используемых украинскими войсками. Других промышленных комплектов такой же площади в окрестностях Херсонской области практически нет», — указывает Военная хроника

Ранее Военная хроника сообщала о взрывах на аэродроме Шостка в Сумской области Украины.