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Лукашенко потребовал от Минтранса наладить взаимодействие с Россией по транзиту грузов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал новому главе Минтранса Алексею Ляхновичу наладить эффективное взаимодействие с Россией и Китаем, особенно это касается транзита белорусских экспортных грузов через российскую территорию.
Лукашенко потребовал от Минтранса наладить взаимодействие с Россией по транзиту грузов
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/XinHua

Об этом говорится в публикации издания «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко отметил, что министр должен обратить внимание на вопросы укомплектования системы подвижным составом, а также организации всех видов перевозок.

«Логистика усложнилась, и тарифы, допустим, на наши товары, — это вопрос серьёзный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли», — сказал белорусский глава.

Ранее Минск призвал ОБСЕ вернуться к исполнению обязательств по контролю над вооружениями.

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